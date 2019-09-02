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اقتصاد

انخفاض المركز المالي للبنوك إلى 5.73 تريليون جنيه في مايو الماضي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:34 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
انخفض إجمالي المركز المالي للبنوك إلي 5.73 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 5.74 تريليون جنيه في إبريل السابق له بفارق 10 مليارات جنيه، ومقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه في مارس 2019 بفارق 30 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة الأصول النقدية للبنوك بلغت 61.32 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 60.6 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 56.6 مليار جنيه في مارس من نفس العام .

وصلت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة لـ 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.76 تريليون جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 1.68 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

بلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لـ 1.85 تريليون جنيه في مايو 2019 مقابل 1.9 تريليون جنيه بنهاية إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 1.85 تريليون جنيه في مارس الماضي.

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