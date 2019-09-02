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رياضة

بعد تألقه.. بشرى سارة لنجم نادي الزمالك

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:39 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نور عادل - ملك موسى
استقر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعديل عقد اللاعب عبدالله جمعة، ظهير أيسر فريق الكرة الأول، خلال الفترة المقبلة.

وقرر مسئولو الزمالك تعديل عقد عبدالله جمعة عقب تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية وفي أكثر من مباراة هامة.

ويسعى مسئولو الفريق الأبيض نحو تحفيز اللاعب ومساواته بالفئة الأولى بين لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت في نهائي كأس مصر بعدما نجح في عبور فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

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