اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا، حول قرار اعتزالها، وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابيها الرسميين على تويتر وانستجرام، صور من كواليس تصوير كليب أغنية "بعشق تفاصيلك" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، المنتظر طرحه قريبًا، وذلك بعد طرح أغنية الكليب حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.نشرت الفنانة التونسية لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيها عن مسابقة لجمهورها، لحضور حفلها القادم في الإسكندرية، يوم 13 سبتمبر الجاري.أصدر المكتب الإعلامي للفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، ينفي فيه قيام الفنانة بإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر المُقبل.تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع، رصد لحظة وفاة مغنية الراب الإسبانية جوانا ساينز، وهي تغني أمام جمهورها على المسرح.نشر الطبيب النفسي الدكتور مصطفى النحاس، صورة له عبر إنستجرام، ظهر فيها مع الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة طفليها "آدم" و"علي".