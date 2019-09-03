بدون أدوية.. 5 أحدث علاجات لـ مرضى السكري

ليس سرا أن النظام الغذائي يلعب دورًا هائلًا في السيطرة على داء السكري من النوع الأول وتقليل ظهور داء السكري من النوع "2".





أحدث خطة للوجبات الغذائية التي اكتسبت جرًا بين مرضى السكري هي النظام الغذائي الكيتون أو "كيتو" - وهو عبارة عن نظام غذائي غني بالدهون والبروتين المعتدل ونمط تناول الكربوهيدرات المنخفض للغاية. لقد وجدت الدراسات أن حمية كيتو يمكن أن يكون لها تأثير مفيد في تحسين حالة السكري والمساعدة في استقرار ارتفاع السكر في الدم.

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن التمرين هو واحد من أقوى الأدوات التي يمكن أن تساعدك على التحكم في وزنك وسكر الدم، وذلك وفقًا لجامعة هارفارد الطبية.





إن الشيء الجميل في التمرين هو أنه لا يوجد بالفعل أي شكل قديم، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن التدريب على المقاومة والتمارين الرياضية ساهما في تقليل مقاومة الأنسولين لدى البالغين الأكبر سنًا الذين كانوا مستقرين في السابق والمعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، وكان الجمع بين الاثنين أفضل من أي منهما بمفرده.

آخر التطورات في مراقبة الجلوكوز هي مراقبة الجلوكوز (ختان الإناث)، يراقب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مستويات الجلوكوز بشكل مستمر في السائل الخلالي من خلال جهاز استشعار يتمسك بالجزء الخلفي من ذراعك.







يعد نظام مراقبة مستوى السكر في الدم في FreeStyle Libre مثالًا على عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المصممة لتحرير المرضى من متاعب وخز الأصابع التقليدي، ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم.

في نوفمبر 2016، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير على Soliqua 100/33 - مزيج من الأنسولين glargine وlixisenatide . يعني الدواءان المشتركان أن المريض المصاب بالنوع الثاني من السكري يحتاج فقط إلى حقنة واحدة بدلًا من العقاقير التي تحدث فرقًا كبيرًا في الحياة اليومية لشخص مصاب بالسكري.







يمكن استخدام Soliqua 100/33 مع الحمية والتمرينات لإدارة داء السكري من النوع 2.

يعد العلاج بالأنسولين جزءًا حيويًا من علاج الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والبعض الآخر مصاب بداء السكري من النوع 2.





عادة ما يتم توجيه الأنسولين إلى الدهون الموجودة تحت الجلد من خلال حقنة أو قلم الأنسولين أو مضخة الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم. تم تطوير العديد من أقلام الأنسولين الجديدة هذا العام بما في ذلك أقلام نوفو نورديسك الجديدة.

تتطور الرعاية الصحية الجيدة لتحقيق نتائج أفضل ورعاية أكثر أمانًا، وفي حالة مرض السكري، لابد من تحقيق المزيد من السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، ونقص السكر في الدم ، وإيجاد علاج في نهاية المطاف.ولحسن الحظ، كانت هناك زيادة كبيرة في الأدوية والأجهزة والبرامج والعلاجات البديلة في علاج مرض السكري على مدى العقد الماضي، والتي تهدف جميعها إلى جعل حياة الأشخاص المصابين بمرض السكري أسهل.بعض هذه التطورات تشمل ظهور الصحة الرقمية، ورصد الجلوكوز المستمر (CGM) والبنكرياس الاصطناعي.ونستعرض فيما يلي أحدث التطورات في علاج مرض السكري وإدارته في خمسة مجالات.1. النظام الغذائي2. ممارسة3. مراقبة نسبة السكر في الدم4. الدواء5. الأنسولين العلاجيمكن توصيل هذه الأقلام * بأنظمة CGM وFlash Glucose، مثل نظام مراقبة مستوى السكر في الدم FreeStyle Libre وتطبيقه المصاحب، FreeStyle LibreLink، لمنح المستخدمين جرعات الأنسولين الدقيقة وتاريخ الحقن الذي يتضمن حجم ووقت حقنهم الجرعة الأخيرة مع تتبع آخر 800 جرعة، هذا الحديث عن الإدارة الصحية من خلال الأدوات الصحية الرقمية!