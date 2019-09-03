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قنصل روسيا بالإسكندرية: سفير روسيا الراحل قيادة حكيمة أثرت العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
السفير الراحل سيرجي
السفير الراحل سيرجي كريبتشينكو
أ ش أ
أعرب قنصل روسيا بالاسكندرية فلاديمير ديمبيتسكي عن حزنه لوفاة السفير الروسي لدى مصر سيرجي كيربيتشينكو الذي توفي صباح أمس "الاثنين".

وأكد ديمبيتسكي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السفير الراحل لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقتين مصر وروسيا، وكان متخصصا في شؤون الشرق الأوسط.

وأشار القنصل إلى أن خبر وفاة السفير الروسي " سيرجي كيربيتشينكو" يمثل هزة بين المستشرقين والمستعربين في روسيا ، وفي العديد من المناطق الأخرى، ووصفه بأنه كان قيادة دبلوماسية حكيمة ومتميزة تثري دائما العلاقات.
وفي ذات السياق شاركت القنصلية الروسية بالإسكندرية - عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك - في نشر منشور السفارة بالقاهرة الخاص بخبر وفاة سفير روسيا لدي مصر.

جدير بالذكر أن السفير الروسى الراحل سيرجى كيربيتشينكو خدم فى عدة دول عربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وليبيا وسوريا وآخرها مصر من ٢٠١١ الي ٢٠١٩.

وقد قرر المركز الروسى للعلوم والثقافة بالاسكندرية برئاسة "مراد جاتين" تأجيل جميع الفعاليات التي ينظمها ويحتضنها حتي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حدادا على وفاة السفير الروسي بالقاهرة.

وكان من المقرر أن يفتتح المركز اليوم الاثنين معرضا بعنوان "العودة إلى المدرسة".


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