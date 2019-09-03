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غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:13 م
بدل غوص
بدل غوص
ايمن محمد
نجح الشابان المصريان محمد عبد التواب وعبد النعيم فاروق بمشاركة الغطاس البطل صدام الكيلاني صاحب محاولة أطول غطسة في العالم في إدخال تطوير جديد في عالم صناعة بدل الغطس.

لتصبح بأشكال أبطال خارقين مثل بات مان وسبيدر مان وترومان وامريكان مان وذلك بعد نجاحهما في تصميم أول بدلة غطس سواريه وذلك في ظل تفوق البدل الغطس المصرية علي الأوروبي لأول مصنع بدل غطس بشرم الشيخ سوف ينهي علي استيراد بدل الغطس من الخارج.

وقال البطل صدام الكيلاني إن تلك التصميمات آخر صيحة في عالم صناعة بدل الغطس سوف تلتفت أنظار العالم والدول المهتمة بالغطس وصناعة أدواتها، مشيرا إلي أن هناك ١٠ بدل صناعة مصرية خالصة من الشابين محمد عبد التواب وعبد النعيم فاروق سوف تشارك في معارض الغوص ببولندا وإنجلترا وألمانيا.

وأكد الشاب محمد عبد التواب الذي قام بتصنيع بدل الغطس مع زميله عبد النعيم فاروق أن تغير شكل بدلة الغطس أحدث تطويرا في شكلها وأسعد السياح والغطاسين الذين اعتادوا على بدلة غطس تقليدية.

وأضاف عبد النعيم فاروق أن تلك البدل أنجزت في وقت قياسي بجودة عالية وذلك بعد نجاح نموذج البدلة السواريه، لرفع شعار " صنع في مصر " بالمعارض الدولية.
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية

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