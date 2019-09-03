432 بلاغا بشأن زواج الأطفال.. قومي الأمومة يعلن أرقاما هامة عن القضية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استقبال خط نجدة الطفل "16000" عدد 432 بلاغا لزواج أطفال، تم التعامل معها، وذلك بـ 18 محافظة من محافظات الجمهورية.



وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المحافظات التى ورد منها البلاغات هي ( أسوان، الوادي الجديد، دمياط، سوهاج، الاسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية).



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن محافظة الفيوم كانت الأعلى إبلاغًا عن حالات زواج الأطفال بنسبة 66% خلال هذه الفترة، وتلتها محافظتي سوهاج وأسيوط، أما بالنسبة للسن فجاء سن 15 هو الأكثر تكرارًا بنسبة 36% وتلتها الفترة العمرية 16 عام بنسبة تتعدي الربع.



وأضافت" العشماوي" أن السبب في ارتفاع أعداد البلاغات الخاصة بزواج الأطفال الواردة من محافظة الفيوم يرجع إلى أن المجلس من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم لديه آليات رصد تتمثل في 12 جمعية أهلية موزعة على ال 50 قرية الأكثر احتياجا بالمراكز الست، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة والتي تتخذ إجراءات حاسمة لرصد ومنع انتشار تلك المشكلة.



وأكدت "العشماوي" أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم يعمل على عدة محاور أهمها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والذي يتم من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية لرفع الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، وفصول التنمية الشاملة، لافتة إلى أن البرنامج نفذ عدد (36) ندوة توعوية و(72) حلقة نقاشية للتوعية بأهم القضايا المعني بها البرنامج (مخاطر الزواج المبكر- التسرب من التعليم- مخاطر ختان الإناث) على مستوى مراكز محافظة الفيوم الست وبإجمالي عدد (2289) مستفيد.



وتابعت " العشماوي" أنه تم تنفيذ مبادرة "أمهات رائدات" بمحافظة الفيوم ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسري المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات وقد تضمنت مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة فتح عدد (39) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالي عدد (719) من الدارسات ، وبلغت نسبة النجاح 42 % لإجمالي عدد 612 سيدة من الممتحنات، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة فتح عدد (30) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالي عدد (530) من الدارسات بالتوزيع على المراكز الست .