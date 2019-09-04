ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: قريبا.. إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تبدأ تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب..5 قرارات مهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء..مدبولي:صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات..تطوير التعاقدات بقطاع الأعمال..وطرح وحدات المجمعات الصناعية بمرغم والغردقة

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

الرئيس يستعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعة في مصر .. إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في سبتمبر .. ومدبولي: التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي

مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية

خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. رئيس الوزراء: استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر وتخفيض أسعارها .. والبدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم

ترشيحاتنا

بـ فستان كشميري وثعبان الكوبرا.. يسرا تخطف الأنظار بـ اطلالة ساحرة

الحرب اشتغلت.. كهربا يبكي ويستقوي بالأهلي.. ومرتضى منصور يتوعده بالتسجيلات

عايز تخس جرب رجيم اليوم الواحد.. هينقصك كتير من وزنك

بعد تدمير جزر الباهاما.. إعصار دوريان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه

ختام فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟