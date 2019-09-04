مدبولي: نبذل قصارى جهدنا لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.



واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.



وفِي سياق اخر لفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

