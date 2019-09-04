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جنبلاط لـ وزير الخارجية: نثمن دور مصر في نزع فتيل الأزمات الإقليمية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:59 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني "وليد جنبلاط"، حيث تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبيّ البلدين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأكد شكري على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مُثمنًا الدور البَنّاء والأساسي الذي يلعبه جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازُن في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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