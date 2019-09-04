بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين.. والد الفنان محمد على يكشف تفاصيل جديدة عن عمل ابنه فى المقاولات .. فيديو

الممثل محمد علي ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.



وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.



وأوضح والد الفنان محمد على ، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد والد الممثل محمد على المتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.



وأضاف علي والد



وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.



وتابع والد الممثل محمد علي، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.



وأضاف والد الفنان محمد على أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.



وأوضح والد الفنان محمد علي، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش



وقال والد الفنان محمد علي أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.



وأضاف والد الممثل محمد علي في لقاء خاص مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد ، أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.



وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.





وانهار



وأضاف والد الممثل محمد على : ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".



وأوضح والد الممثل محمد علي، أن ابنه أساء لكل العائلة ودمرها، مشيرًا إلى أنه في لحظة واحدة ابنه نسف تاريخ العائلة، واخواته مدمرين تمامًا".



وتابع والد الفنان محمد علي، إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة .



وأضاف والد الفنان محمد على أن ابنه يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات.



وأوضح والد الفنان محمد علي، قائلا: لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة انا ماعرفش، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى اسبانيا.



وتابع والد الممثل محمد علي ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.



وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.



وأوضح الكابتن علي عبد الخالق، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد والد الممثل محمد على المتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.



وأضاف علي والد الفنان محمد علي أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.



وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.



وتابع والد الممثل #محمد_علي، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.



وأضاف والد الفنان #محمد_على أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.



وأوضح والد الفنان محمد علي، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلى قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش. كشف علي عبد الخالق، والد، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.وأضاف والد، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.وأوضح والد، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد والدالمتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.وأضاف علي والد الفنان محمد علي أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.وتابع والد، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.وأضاف والدأن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.وأوضح والد، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيشوقال والدأنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.وأضاف والدفي لقاء خاص مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد ، أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.وانهار الممثل محمد علي ، على الهواء، قائلًا: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركًا: "ليه اللي احنا فيه ده؟".وأضاف والد: ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".وأوضح والد، أن ابنه أساء لكل العائلة ودمرها، مشيرًا إلى أنه في لحظة واحدة ابنه نسف تاريخ العائلة، واخواته مدمرين تمامًا".وتابع والد، إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة .وأضاف والدأن ابنه يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات.وأوضح والد، قائلا: لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة انا ماعرفش، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى اسبانيا.وتابع والد، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.وأوضح الكابتن علي عبد الخالق، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد والدالمتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.وأضاف علي والدأن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.وتابع والد الممثل، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.وأضاف والد الفنانأن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.وأوضح والد، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلى قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.