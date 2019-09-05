الأوبرا تختتم مهرجانها الصيفى بحفلين لمدحت صالح وبغدادى بيج باند

تختتم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات مهرجانها الصيفى فى الاسكندرية ودمنهور الجمعة 6 سبتمبر.



يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلًا فى الثامنة مساء على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يتضمن كوكبة من اعماله الجماهيرية الى جانب عدد من الغنائيات التراثية التى اشتهر بتقديمها .



وفى نفس الموعد على مسرح اوبرا دمنهور يقام حفل لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى يتضمن مختارات من اشهر مؤلفات واغانى الجاز العالمية بالاضافة الى مجموعة من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب الجاز .