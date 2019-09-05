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فن

بعد نشر صورة جذابة لها.. متابع لـ عبيرى صبرى: بحبك أكتر من المانجا.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:17 م
عبير صبرى
عبير صبرى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهرت عبير صبرى باطلالة جذابة مرتديا فستان احمر ولاقت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بحبك اكتر من المانجا - ياجمالك - وحشتينا وربنا


وتشارك الفنانة عبير صبري في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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