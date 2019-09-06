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ديني

ما حكم العمل كموظف بالمعهد العالي للسينما؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
القسم الديني 2
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل في المعهد العالي للسينما أو في أي مؤسسة كانت؛ يخضع من حيث الحكم الشرعي إلى طبيعته.

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: "ما حكم العمل كموظف بالمعهد العالي للسينما؟" أن العمل إن تطلب مباشرة أعمال لا حرمة فيها؛ فعمله حلال كمن يعمل في فندق حموظف للحجوزات، بخلاف الذي يعمل في الفندث ذاته كـ"بار مان" ويقدم خمورًا للزبائن.

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "ليست العبرة بالمكان الذي تعمل فيه، بل بطبيعة العمل الذي تمارسه"

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