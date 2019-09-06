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مرأة

طريقة عمل الموز المقلي بمذاق شهي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
طريقة عمل الموز المقلى
طريقة عمل الموز المقلى
هاجر هانئ
الموز المقلي من الأكلات التى يقبل على تناولها الأطفال وأحيانا الكبار أيضا نظرا لمذاقها الشهي، فنقدم لكم طريقة عمل موز مقلى من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير حلو الموز المقلي
4 موز
2 و نصف كوب دقيق
1 كوب سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
زيت للقلي
رشة ملح

-للزينة
سكر بودرة
قرفة
عسل أبيض

طريقة تحضير حلو الموز المقلي
* يخلط الدقيق مع السكر والكوز والبيكينج باودر والفانيليا ورشة الملح
* ثم يصنع من الخليط كرات
* تقلى في زيت قلي غزير
* ثم تقدم مع السكر البودرة والقرفة أو العسل الأبيض

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