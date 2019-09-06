مات صعقا بالكهرباء .. العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شخص متحلل داخل وحدة سكنية، فى منطقة الحصواية شرق مدينة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة الحصواية الواقعة شرق مدينة قنا.



وتبين من تحريات المباحث، أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى أثناء دخوله للاستحمام داخل حمام مسكنه.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.