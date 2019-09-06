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فن

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
محمد بدران
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت جيهان خليل ، في الصورة بفستان من خلال الصور الأبيض في الأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.

وشارك جمهور ومتابعي جيهان خليل، بالتعليقات على الصورة:" حب حياتى، القمر، القمر طلع متأخر، بموت في جمالك، قلبى ياربى".

يذكر أن جيهان خليل بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم طرحه في رمضان 2016.

وأحدث أعمال جيهان خليل مسلسل بعنوان "علامة استفهام" بمشاركه الفنان محمد رجب وتم طرحه في رمضان.
بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل

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