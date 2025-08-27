كيت بلانشيت وتيلدا سوينتون.. أبرز النجمات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يُقام على جزيرة ليدو حتى 6 من سبتمبر المقبل.

يشكّل المهرجان بداية موسم الجوائز الكبرى، وعلى رأسها الأوسكار، حيث يُعد منصة أساسية لانطلاق أبرز الأعمال السينمائية العالمية.

وحضر على السجادة الحمراء عدد من نجمات هوليوود أبرزهن كيت بلانشيت وتيلدا سوينتون وفيرنانديز توريس.

يفتتح المهرجان بفيلم “La Grazia” للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي يعود إلى فينيسيا بفيلم درامي رومانسي من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرتزي.



كما شهد الحفل كلمة خاصة من المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا تكريماً للمخرج الألماني فيرنر هيرزوج، الذي ينال جائزة “الأسد الذهبي” عن مجمل مسيرته.





يرأس لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ويعاونه كل من المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، المخرج الروماني كريستيان مونجيو، المخرج الإيراني محمد رسولوف، الممثلة البرازيلية فيرناندا توريس، والممثلة الصينية تشاو تاو.