بعد نجاح «سراب».. هاني عادل في تجربة جديدة وغامضة بـ«أزمة ثقة» | تفاصيل

يخوض الفنان هاني عادل أحدث بطولاته في عالم الدراما من خلال مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يُعرض حاليًا على قناة ON ومنصة Watchit.

وعبر هاني عادل عن حماسه لهذا العمل، حيث يظهر فيه بشخصية غير متوقعة ومختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، وتتكشف تفاصيلها المفاجئة تدريجيًا خلال حلقات المسلسل وصولًا إلى الحلقة الخامسة عشرة والختامية.

وكشف هاني عادل عن تفاصيل شخصيته، قائلاً: "المحامي رمزي شخصية مركبة وغامضة وغير متوقعة، ويحمل جوانب خفية ستتكشف تدريجيًا مع الحلقات المقبلة وستكون مفاجأة للجمهور"، موضحًا أن قصة المسلسل تدور حول قضية قتل يحاول الجميع التلصص عليها وسط صراعات درامية بين المال والسلطة والعائلة.

مسلسل "أزمة ثقة"

وتتمحور الصراعات الرئيسية في المسلسل بين شخصية رمزي التي يجسدها هاني عادل، وشخصية علا التي تجسدها نجلاء بدر. كما يشارك في بطولة العمل كل من النجوم ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، ومنة فضالي. والعمل من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج رشا عصفور وشركة توجيذر.

ويطل هاني عادل على الساحة الدرامية عبر "أزمة ثقة" بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل "سراب" مع النجم خالد النبوي، حيث لفت الأنظار بتجسيده شخصية نديم المصاب بمتلازمة "أسبرجر" النفسية، في تجربة غير مألوفة عن شخصياته الدرامية السابقة.