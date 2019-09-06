بهدف النصب .. حبس متهم روج لقطع أثرية عبر فيسبوك 4 أيام بالغربية

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بحبس عاطل متهم بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر "فيس بوك " 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول جرائمه الإلكترونية.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا معلومات ومباحث الإنترنت حول قيام أحد الأشخاص حول رصد مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بمركز السنطة فى محافظة الغربية.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعرض قطع أثرية للبيع، بغرض النصب عليهم وجمع مبالغ مالية وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.