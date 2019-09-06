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لحظة اشتعال النار في محرك طائرة بعد دقائق من إقلاعها .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
قسم المنوعات
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها إن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "AirAsia"، وتحمل على متنها 58 راكبًا، هبطت اضطراريًا، بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها في الجو بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضح التقرير أنه بعد لحظات من إقلاع الطائرة من جزر المالديف، سمع الركاب ضجيجًا صاخبًا صادر من المحرك، وعلى الفور قام قائد الطائرة بإغلاق المحرك على ارتفاع يصل إلى نحو 5 آلاف قدم، وقام بالدوران عدة مرات قبل القيام بهبوط اضطراري في مطار ماليه الدولي، بعد حوالي 15 دقيقة من الإقلاع.

ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات مصورة ظهرت خلالها الطائرة وهي تتجه نحو الأرض بينما كانت ألسنة النيران تطوق المحرك؛ ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن النيران اشتعلت في محرك الطائرة بعد إقلاعها.

ومن جانبها أشارت شركة الطيران في بيان أصدرته اليوم، الجمعة، إلى وقوع "مشكلة فنية" أثناء إقلاع الطائرة، والتي كانت متجهة من جزر المالديف إلى بانكوك، وأن الطيار قد طلب العودة إلى المطار، ووصل ركاب الطائرة بسلام، ووفرت لهم شركة الطيران غرفًا فندقية.


لحظة اشتعال النار في محرك طائرة بعد دقائق من إقلاعها .. فيديو

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