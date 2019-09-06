ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

اختتم اليوم معسكر الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية الذي استمر 6 أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور.



أقيم المعسكر بأحد فنادق مصر الجديدة، وحقق خلاله جميع الحكام والمساعدين النجاح في اختبارات اللياقة البدنية باستثناء محمد الحنفي ومحمد الصباحي من حكام الساحة ومحمود عبد السميع من الحكام المساعدين.



أجريت الاختبارات تحت إشراف عصام عبد الفتاح من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجيبوتي محمد حسين مسئول اللياقة البدنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



وشهدت اختبارات اللياقة البدنية التى جرت مؤخرا على هامش معسكر الفيفا رسوب الثنائى محمد الحنفي ومحمد الصباحي بعد الإصابة بشد فى العضلة.