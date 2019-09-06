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أخبار العالم

بومبيو: الكشف عن خطة السلام خلال الأسابيع المقبلة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:20 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سيتم الكشف عنها "في الأسابيع المقبلة".

وقال بومبيو - أثناء زيارة لولاية كانساس حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - "نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام، أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا".

وأضاف الوزير "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل، إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو، غداة استقالة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وكان جرينبلات قد صرح أواخر أغسطس بأن خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف العام، وأرجئ إعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 17 سبتمبر.

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