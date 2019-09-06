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حوادث

وفاة عامل بشركة مياه بني سويف داخل غرفة تفتيش

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:29 م
جثة
جثة
محمد عبد الحليم
لقي عامل بشركة مياه بني سويف، اليوم الجمعة، مصرعه، متأثرا بإصابته باختناق داخل غرفة تفتيش لمحابس المياه، بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف.

استقبل مستشفى ناصر العام، جثة عامل بقطاع مياه ناصر، يدعى " محمد . ف . م " وتم إيداعه مشرحة المستشفى، ولا توجد عليه أي آثار ظاهرية.

وتبين من التحريات الأولية بإشراف المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أنه أثناء مراجعة العامل لمحابس خط المياه داخل الغرفة بأحد شوارع مدينة ناصر، أصيب بحالة من الاختناق في ظل إصابته بمرض السكر، وتوفي في الحال.

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