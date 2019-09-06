صلاح عبدالله يرثى والدته: حطو جنب صورتى لقب فنان

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لوالدته.



وعلق صلاح عبد الله على الصورة بكلمات كتبها لوالدته الراحلة، وتقول: "زيطى يا امى وزغرطى ولفى واحكى للجيران كرمونى حطو صورتى في الجرايد وبيبعونى في الميدان، لا سدوا البطن الجوعانة ولاردو ديون الديانة لكن بصراحة وامانة حطو جنب صورتى لقب فنان كتبها صلاح عبد الله من 40 سنة".



واضاف، بسأل نفسي ايه اللي بعمله انا دا فلسفه ولاتخريف ولابحث عن الذات ولا تنبيه للحاضر والات باللي عدى وفات ولامجرد حنين لاصعب واجمل ذكريات ولاحالة وهتروح لحالها بكل سخافاتها وجمالها اكيد هتروح لحالها".



ويعرض حاليا للفنان صلاح عبد الله مسلسل " قيد عائلي " الذى يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.



مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

