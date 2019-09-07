فاز بـ الدوري الانجليزي.. مدرب عالمي يقترب من قيادة منتخب غينيا

اقترب الإيطالي كلاديو رانييري المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، من قيادة منتخب غينيا، خلفا للبلجيكي بول بوت.



وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول"، الفرنسية أن كلاوديو رانييري هو الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب غينيا في الفترة المقبلة.



كانت آخر تجارب كلاوديو رانييري مع فريق روما الإيطالي، الموسم الماضي، حيث قاد الذئاب لإنهاء مسابقة الدوري الإيطالي، في المركز الرابع.



ويمتلك كلاوديو رانييري تجربة رائعة مع فريق ليستر سيتي، إذا نجح في قياد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2016، في إنجاز فريد من نوعه، في ظل تواجد مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام.