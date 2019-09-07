اسعار الجنيه و الذهب في تعاملات اليوم 7سبتمبر 2019



ووصلت اسعار الذهب من عيار 24 الأغلي سعرا لـ 799.6 جنيه بزيادة بلغت 15 قرشا عن أمس الجمعة، بينما سجلت اسعار الذهب من عيار 18 محو 599.7 جنيه بعد أن كانت 599.6 جنيه أمس بزيادة بلغت 10 قروش.



وسجلت اسعار الذهب من عيار 14 نخحو 466.45 جنيه اليوم بعد أن وصلت لـ 466.35 جنيه بزيادة بلغت 10 قروش

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5597 جنيه اليوم و اسعار الذهب للكيلو الواحد بحوالي 799.6 ألف جنيه



ارتفعت اسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت بمتوسط 15 قرشا مقارنة باسعار أمس الجمعة، و سجل سعر الجنيه الذهب 5597 جنيهوسجلت اسعار الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا ارتفاعا إلي 699.7 جنيه بعد أن وصل لـ 699.55 جنيه في تعاملات أمس بزيادة بلغت 15 قرشا.