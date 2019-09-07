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اقتصاد

40 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:35 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تقترض وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري مبلغ 40.25 مليار جنيه، من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة عبر 3 عطاءات أسبوعية من سندات و أذون الخزانة.

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنها عهدت للبنك المركزي المصري بعملية الطرح نيابة عنها، أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.

ذكر التقرير أن الوزارة بصدد بيع أذون خزانة من آجال "91 ،182، 266 ،364 يوما بـ 37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس، منها بيع أجلي 91 و266 يوما بـ 18.75 مليار جنيه غدا و أجلي 182 و 364 يوما بـ 19 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع استحقاقي خزانة 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.

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