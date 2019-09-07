أحمد موسى منفعلا على الهواء: الإعلام الإخواني يهاجم مصر باستمرار.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي، قائلا: "تفاعلوا على هذا الهاشتاج للرد على المشككين في القوات المسلحة المصرية وردع الإرهابيين".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري والقوات المسلحة ملك للشعب المصري.
وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" الإعلام الإخواني القطري والتركي مستمر طوال اليوم في مهاجمة الدولة المصرية ويخطط لمؤامرات والإعلام المصري ملتزم بالساعتين فقط، ونحن محترمين القانون ونحن نواجه الحرب في حدود الساعتين ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري والقوات المسلحة ملك للشعب المصري.
وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" الإعلام الإخواني القطري والتركي مستمر طوال اليوم في مهاجمة الدولة المصرية ويخطط لمؤامرات والإعلام المصري ملتزم بالساعتين فقط، ونحن محترمين القانون ونحن نواجه الحرب في حدود الساعتين ".