أحمد موسى منفعلا على الهواء: الإعلام الإخواني يهاجم مصر باستمرار.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي، قائلا: "تفاعلوا على هذا الهاشتاج للرد على المشككين في القوات المسلحة المصرية وردع الإرهابيين".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري والقوات المسلحة ملك للشعب المصري.



وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" الإعلام الإخواني القطري والتركي مستمر طوال اليوم في مهاجمة الدولة المصرية ويخطط لمؤامرات والإعلام المصري ملتزم بالساعتين فقط، ونحن محترمين القانون ونحن نواجه الحرب في حدود الساعتين ".

