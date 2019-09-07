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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى منفعلا على الهواء: الإعلام الإخواني يهاجم مصر باستمرار.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي، قائلا: "تفاعلوا على هذا الهاشتاج للرد على المشككين في القوات المسلحة المصرية وردع الإرهابيين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري والقوات المسلحة ملك للشعب المصري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" الإعلام الإخواني القطري والتركي مستمر طوال اليوم في مهاجمة الدولة المصرية ويخطط لمؤامرات والإعلام المصري ملتزم بالساعتين فقط، ونحن محترمين القانون ونحن نواجه الحرب في حدود الساعتين ".

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