اليابان: إصدار أمر إجلاء نحو 3700 مع اقتراب وصول إعصار فاسكاي

أصدر مسئولو الإخلاء اليوم /الأحد/ أمرا بإجلاء نحو 3700 شخص من مدينة "إبينا" ومحافظة "كاناغاوا" وجزيرة "إيزو أوشيما"، الواقعة بجنوب العاصمة "طوكيو" مع اقتراب وصول إعصار "فاسكاي".



ورفع المسئولون - حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - مستوى الحذر إلى المستوى الرابع من أصل خمس مستويات.

وكانت شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو اليوم، وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.



يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "طوكيو" على أهبة الاستعداد لمواجهة إعصار "فاكساي" القوى؛ حيث حذرت الوكالة من إمكانية حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والتى تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليمتر حتى صباح الغد /الاثنين/.