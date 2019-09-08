5 معلومات عن أعراض سرطان الثدي لدى الرجال

سرطان الثدي عند الرجال هو سرطان نادر يتشكل في أنسجة الثدي لدى الرجال.



وعلى الرغم من أن سرطان الثدي يُعتقد أنه مرض يصيب النساء ، إلا أن سرطان الثدي يحدث عند الرجال.



ويعد سرطان الثدي لدى الذكور هو الأكثر شيوعًا في الرجال الأكبر سنًا، رغم أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.



وفي حال اكتشاف الرجال المصابون بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة لديهم فرصة جيدة للعلاج، حيث يتضمن العلاج عادة عملية جراحية لإزالة أنسجة الثدي.



وينصح لالعلاجات الأخرى ، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ، بناء على موقفك الخاص.



وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسيف تتمثل علامات وأعراض سرطان الثدي لدى الذكور في الأعراض التالية:



1-ظهور كتلة غير مؤلمة أو سماكة في أنسجة الثدي



2- يظهر على جلد الصدر ، التقشير أو التجعيد أو الاحمرار أو القياس



3 تتغير الحلمة الحلمة ، مثل الاحمرار أو القياس ، أو الحلمة التي تبدأ في الدوران نحو الداخل



4- ظهور إفرازات من الحلمة الخاصة بك



وفي حال ظهور تلك العلامات حدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.



فيما ليس من الواضح السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى سرطان الثدي لدى الرجال.



يعلم الأطباء أن سرطان الثدي عند الذكور يحدث عندما تنقسم بعض خلايا الثدي بسرعة أكبر من الخلايا السليمة. تشكل الخلايا المتراكمة ورمًا قد ينتشر (ينتقل) إلى الأنسجة القريبة أو إلى الغدد الليمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.