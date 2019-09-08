الزمالك ضد بيراميدز.. حصار أبيض وساسى يهدر هدفا بعد مرور 15 دقيقة

أضاع فرجاني ساسي هدف التقدم لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى مرمى بيراميدز وسط حصار هجومى أبيض على دفاعات المنافس بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.





بدأ نهائى كأس مصر بهجوم زملكاوى عن طريق الجبهة اليمنى للثنائى شيكابالا وحمدى النقاز وتعرض محمد عبدالشافى لاعب الزمالك إلى عرقلة من قبل ابراهيم حسن لاعب بيراميدز وحصل على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية.





بادل فريق بيراميدز الهجمات وجرت محاولات لتهديد الخطوط الخلفية ومرر شيكابالا كرة طولية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة الثالثة من نهائى كأس مصر نجح أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى الإمساك بها.





ومرر أشرف بن شرقي فى الدقيقة الرابعة كرة عرضية أمسك بها أحمد الشناوى حارس بيراميدز واضطر الحكم الروماني إلى إيقاف اللعب بعد إصابة طارق حامد وعبدالله السعيد فى منتصف الملعب فى الدقيقة الخامسة من كرة مشتركة وقام بإخراج كلا اللاعبين لاستكمال العلاج خارج الملعب.





ومنح الحكم الروماني فى الدقيقة السادسة البطاقة الصفراء للاعب محمود علاء بعد عرقلته لإبراهيم حسن لاعب بيراميدز إثر محاولته اختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليمنى.





وأضاع الغاني جون أنطوي فرصة تهديد مرمى نادى الزمالك عقب تلقيه كرة رأسية داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتمر فى الدقيقة الثامنة الى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.





وكاد فى الدقيقة 12 أن يسجل فرجاني ساسي هدف التقدم بعدما أخطأ أحمد الشناوى وتسقط الكرة من يده ليسددها اللاعب التونسي قوية إلى جوار مرمى حارس بيراميدز.





وفى الدقيقة 15 قاد شيكابالا هجمة عنترية راوغ خلالها ثلاثة مدافعين أمام منطقة الجزاء وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تمر إلى جوار مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز.





ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بتشكيل جاء على النحو التالي:

محمد عواد فى حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما واشرف بن شرقي وشيكابالا في خط الوسط ومصطفي محمد في خط الهجوم.





ولجأ الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز بتشكيلة ضمت كل من: