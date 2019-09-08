اهم اخبار اليوم | أمير الكويت في المستشفى.. المكافآت تنهال على الزمالك وفيلم مصري بالأوسكار

نشر "صدى البلد"، عدة اخبار مهمة خلال الساعات الماضية منها المكافآت تنهال على الزمالك عقب التتويج بالكأس ونقل أمير الكويت للمستشفي وأيضا فيلم ورد مسموم يرشح للأوسكار وأخيرا زواج في قسم شرطة بقنا.. فإلي الأخبار.





















تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.





ثنائية لـ بن شرقي

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.





القيمة المالية

اللجنة الخماسية حددت مليونا و500 ألف جنيه جائزة للفائز بلقب كأس مصر، من الزمالك وبيراميدز، فيما سيحصل بيراميدز صاحب المركز الثاني على مليون جنيه فقط على أن يتم التسليم في شيك عقب مراسم التتويج.













أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا لدى مملكة البحرين.





دارت الكثير من الأسئلة حوله وحول السيرة الذاتية للأمير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز الذي تولى منصب سفير السعودية في البحرين الجديد، وكان في وقت سابق مستشار في الديوان الملكي السعودية، كما يعتبر أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية، وهو نجل الأمير أحمد بن عبدالعزيز وأمه فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.

















أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس اسامة الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.





ويعتبر المهندس اسامة الزامل أحد أبرز رجال الأعمال داخل المملكة، حيث تولى رئاسة مجموعة الزامل القابضة، ومجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية وعضوية مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.













فادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بالعثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني داخل منزله في ضاحية بيروت الجنوبية.





وقالت الوكالة إن تم العثور على المسئول (علي ح.) جثة هامدة داخل شقته.





وأضافت: أن السلطات الأمنية توجهت على الفور إلى شقته وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصل الحادث.

















علن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فحوصات طبية.





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الصباح إن إجراء الفحوصات دعا الأمير إلى تأجيل اللقاء المقرر عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

















أعرب أحمد فوزى صالح مخرج فيلم ورد مسموم عن سعادته بعد اختيار لجنة مشكلة من نقابة السينمائيين لفيلمه لتمثيل مصر للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبى.





وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "احنا سعدء برحلة ورد مسموم واننا قدرنا نعمله في ظروف صعبة كتير واتعلمنا كتير من اخطائنا فيه، ومشاكله اللي هي حاجات هتساعدنا في شغلنا الجاي، وكنا سعداء جدا بأختيار الفيلم في مسابقة الأعمال الأولي في مهرجان روتردام كعرض عالمي أول للفيلم".

















رفضت فتاة الخروج من مركز شرطة فرشوط، إلا بعد عقد قرانها على شخص ترتبط معه بعلاقة عاطفية، وسط حالة من الدهشة بين رجال الشرطة الذين استعانوا بعدد من الوسطاء لإنهاء الأزمة.





بعد تدخل الوسطاء لإقناع الفتاة بالعودة إلى منزلها وتلبية رغبتها، إلا أنها رفضت المحاولات، فبدأت محاولات مع والد الفتاة، الذي وافق تلبية لوساطة بعض المقربين، وتم إحضار المأذون وعُقد القران داخل مكتب مأمور مركز الشرطة.



