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رياضة

نادر السيد: صفقات الزمالك هذا الموسم هي الأفضل خلال المواسم الأخيرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
نادر السيد
نادر السيد
عمرو ابوبكر
يرى نادر السيد حارس الزمالك السابق، أن هذا الموسم مميز للأبيض من حيث قوة الصفقات.

وقال نادر السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الزمالك دعم بشكل قوي، وانسجم لاعبيه سريعا مع بعضهما".

وانتقل نادر السيد للحديث عن الأهلي قائلا: "الأهلي أيضا يمتلك لاعبين مميزين ولكن مازالوا يفتقدون للانسجام، وأتم نادر السيد كلماته: "التعاقد مع لاعب صاحب بشرة سمراء أصبح أقل، لاعبو شمال أفريقيا أصبحوا متواجدين بشكل أكبر في الدوري المصري وقرار اعتبارهم لاعبين محليين قرار ممتاز".

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