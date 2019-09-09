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رياضة

نادر السيد: أعترض على حسن شحاتة وإيهاب جلال للمنتخب لهذا السبب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
نادر السيد
نادر السيد
نور عادل
أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه ضد فكرة الجمع بين إيهاب جلال وحسن شحاتة في جهاز واحد بالمنتخب.

وقال نادر السيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ضد فكرة الجمع بين ايهاب جلال وحسن شحاتة، فسيحدث تعارضا مثلما حدث بين فاروق جعفر عندما كان مديرا فنيا والخطيب كان مديرا للمنتخب".

وأكمل نادر السيد: "أتمنى أن يأخذ الاتحاد قراره بدون حسابات جماهيرية أو عالمية، يجب أن تكون فنية فقط، بمدرب يقدر على تحقيق الطموح ولديه شخصية قوية".

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