وسائل إعلام لبنانية: حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية من دون طيار

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله أسقط طائرة إسرائيلية من دون طيار، عقب انتهاكها الأجواء اللبنانية من جهة الجنوب اللبناني في نطاق مدينة "بنت جبيل" في محافظة "النبطية".



وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن عناصر من حزب الله قد أسقطوا الطائرة الإسرائيلية باستخدام "الأسلحة المناسبة" أثناء عبورها الحدود اللبنانية باتجاه بلدة "رامية" الجنوبية، وأن الطائرة قد أصبحت في حوزة الحزب.



وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تصعيدا كبيرا بين حزب الله وإسرائيل، كاد أن يؤدي إلى اشتعال حرب، وذلك عقب سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار داخل نطاق ضاحية بيروت الجنوبية في 25 أغسطس الماضي والتي تعد بمثابة معقل الحزب ومنطقة نفوذه الرئيسية.



وقام الحزب مطلع شهر سبتمبر الجاري باستهداف عربة عسكرية مدرعة داخل نطاق مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية الحدودية مع لبنان باستخدام صاروخين خارقين للدروع من طراز "كورنيت" وهو الأمر الذي قوبل بقصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي مكثف للحدود اللبنانية.



واعتادت إسرائيل، لا سيما عقب الحرب مع حزب الله صيف عام 2006 ، انتهاك الأجواء اللبنانية باستخدام الطائرات الحربية وكذلك طائرات الاستطلاع من دون طيار.