كارثة غير مسبوقة .. إضراب شامل للطيارين بإنجلترا يشل الحركة الملاحية

دخل قادة الطائرات العاملون في شركة بريتيش إيروايز البريطانية الكبيرة التي تعد أهم خطوط طيران في البلاد، في إضرابٍ عام لمدة 48 ساعة اليوم الإثنين ينتهي الأربعاء، وهو الأمر المفاجئ الذي شل الحركة الجوية في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.



وقالت الشبكة إن الإضراب المفاجئ جعل عشرات الطائرات متوقفة في أرض المطارات الإنجليزية دون حراك، فضلاَ عن تعطيل الإضراب لآلاف المسافرين، وتأجيل مواعيد إقلاع طائراتهم، وهو ما سبب أزمات كبيرة لكثير من المسافرين.



وكانت قد حذرت نقابة الطيارين البريطانية الشهر الماضي من أنها قد تدخل في إضراب لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر، وذلك في أول إضراب جوي لقائدي الطائرات في بريطانيا على الإطلاق.



والمعروف أن معظم الإضرابات يقوم بها المضيفون الجويون، والعاملون في المطارات، وعمال الصيانة، مايجعل إضراب الطيارين دلالة خطر كبير.



وقام الطيارون بإضرابهم قبل موعده الذي سبق التنويه عنه في نهاية سبتمبر في الـ27 منه، إذ دخلوا في الإضراب اليوم الإثنين ليستمر طوال اليوم 9 سبتمبر وغدًا الموافق 10 من ذات الشهر.



وقالت نقابة الطيارين في بريطانيا، إنها تخوض مع طياريها إضرابهم، لحث الشركات على مشاركة المزيد من الأرباح الموسمية والسنوية مع الطيارين، وإعطائهم مستحقاتهم بشكل عاجل وعدم تأخيرها عن مواعيدها.



واعتبرت النقابة، إن إضراب الطيارين رسالة شديدة القسوة للشركات، حيث سيكلف إضرابهم الشركات خسائر كبيرة، أكبر بكثير مما كانوا يطالبون به.

