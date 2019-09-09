سيد عبد الحفيظ يغادر لـ غينيا مساء اليوم



يغادر سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، إلى غينيا الاستوائية مساء اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة، وذلك قبل سفر بعثة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.



ويلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويرغب «عبد الحفيظ» و«عدلي» في الوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل التنسيقية قبل وصول بعثة الفريق.



يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء لمواجهة كانو سبورت.