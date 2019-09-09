قرعة الدوري الممتاز الخميس المقبل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 في الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل، وذلك بقاعة اوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر.



وتوج النادي الأهلى ببطولة الدورى فى النسخة الماضية بعد صراع طويل استمر حتى الأسابيع الأخيرة من بطولة الدورى مع الزمالك.



ونجح الزمالك أمس فى التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز فى المباراة النهائية على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرزها يوسف أوباما وأشرف بن شرقى " هدفين ".

