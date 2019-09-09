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أخبار البلد

موجز سوشيال ميديا .. #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي يتصدر تويتر.. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
منار نور
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.

رغم خسارة كأس مصر .. فرج عامر يوجه رسالة نارية للمدير الفنى لـ بيراميدز

نسرين طافش تتألق بأوف شولدر .. والجمهور : حلاوتك ياحمر

#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي يتصدر توتير.. ومغردون : لم نر منهم إلا كل خير

ميرهان حسين تكشف عن أكبر مشكلة تواجهها في الحياة

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. شاهد تعليقات الجمهور على اطلالة منة فضالي

شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

#شيكابالا يشعل تويتر.. ومغردون: لاعب كبير وحظه سيئ

#الاهلي_الاكثر_تتويجا_عالمي .. ومغردون: أعظم نادى فى الكون

شاهد ..عروسان يشعلان السوشيال ميديا بالرقص على أنغام إليسا ..والأخيرة ترد

شاهد.. أحدث ظهور لـ آصالة.. والجمهور يتغزل فيها

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