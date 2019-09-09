تكنولوجيا حديثة في معرض "صحارى" للزراعة.. محرز: الشركات الأجنبية تتسابق للاستثمار في مصر.. فيديو وصور

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي اليوم، المعرض الزراعى الدولى "صحارى" فى دورته الـ ٣٢ بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس حيث ضم المعرض الشركات الدولية المصرية المتخصصة فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى ومعدات الزراعة.



ومرت "محرز" على بعض الشركات الدولية لتباشر جودة المنتجات وأشادت بمدى كفاءتها وتطور السوق المصري في مجال الزراعة، وتسابق الشركات الاستثمارية للدخول في سوق الزراعة المصرية وهو ما أنضج من خلال المشاركات الأجنبية المصرية في المعرض.



*منافسة حرة

وقال اللواء جمال الخشن نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيفر جرو، أن المقارنة بين الشركات شيئ محتوم حدوثه من قِبل المزارع لمعرفة جودة المنتجات والأسعار المختلفة من شركة إلى آخرى فنحن دائما في محاولة لتطوير المنتج وتقليل الأسعار، وأضاف على وجود منتجات جديدة في هذا المعرض عن الذى يسبقه كالأسمدة القابلة للذوبان في الماء مما أعطى لهم الخبرة في توريد مواد لأكثر من ٧٠ دولة على مستوى العالم وخصوصًا في دول آسيا وأفريقيا والمنطقة العربية من خلال إشتراك ٢٥٠ شركة عالمية في الندوات المقُامة للتعاقد.



وأكد د. ياسر عصام رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بذور وادى النيل على وجود تطور في تنظيم المعرض هذه السنة وذلك يشمل طريقة عرض المنتجات.



وأضاف أن أكثر البذور مبيعًا هي الخاصة "بالكنتالوب والفلفل والخيار والكوسه"، وأشار إلى تميزه عن الشركات الأخرى في الدعم الفنى الذى تقدمه الشركة وسعر المنتجات المناسب فبالرغم من توافر البذور ولكن المزارع يبحث عن منتج تكون إنتاجيته عالية فلا يحتاج إلى أسمدة أو مبيدات حشرية قد تؤدى إلى تهالك المحصول.



*تحد وتطور

وأعرب هشام مطر نائب رئيس مجلس إدارة الشروق، عن سعادته بحضورهم المعرض للمرة السادسة على التوالي وأكد على وجود تعاون خارجى بينهم كشركة مصرية وبين شركات و وكالات أجنبية أخرى إيطالية وصينية وروسية.



وأظهر "مطر" روحه الرياضية حيث وصف المنافسين أنهم زملاء مهنة وليسوا منافسين لشركته فيما وضح الإمتيازات إلى تعطيها الشركة للمزارع كالضمان ففترته تشمل سنة كاملة واهتمامهم بخدمة ما بعد البيع، وأشار إلى أهمية المعرض بالنسبة لهم لأنه مكان يلتقى فيه بالعملاء فهو يُعتبى سوق مفتوح لكل مستخدمى المنتجات الزراعية.



*زراعة أكثر صحيًا

كما قال المهندس محمد جلال رئيس قطاع التشغيل بشركة إيسولار، إنها السنة الرابعة لهم في المشاركة بالمعرض، وأشار للفكرة الرئيسية التى تتبعها المؤسسة وهي التطوير الدائم في كل معرض عن الذى يسبقه والجديد هذه السنة هو تغيير المواسير المستخدمة في رى الآراضى الزراعية من المواسير الحديد التى يطلق عليها "مواسير البترول" التى تزداد مشكلها كالصدأ والتآكل إلى مواسير ذات ضغط مختلف يصل إلى ٤٥ بار ومن مميزاتها أنها لا تتآكل ولا تصدأ ولا تتفاعل مع المياه وهذا أسلوب صحى في الزراعة الحديثة.



ولم يقتصر "جلال" على تطوير المواسير فقط بل غير المعدن المُصنع منه طرمبات المياه إلى الإستاليستين بشكل كامل، فيما أضاف أن أحدث خلايا شمسية إستوردتها شركته من الخارج هى خلايا " المنو بيرك" والتى تصل قدرتها إلى ٨٥ وات وتوجد أنواع منها تصل إلى ٤٠٠ وات حيث تطورت الخلايا الشمسية إلى إستغلال نفس المساحة من الآراضى الزراعية في إنتاج أكبر.



وفى ختام الإفتتاح أشار المهندس محمد عبد الله رئيس قطاع شركة نايل ،على إتفاق شركتهم للعمل مع المؤسسات الحكومية ومنها مشاريع " توشكا، العوينات ، الفرافرة" لمدى جودة منتجاتنا وعلى سبيل المثال خراطيم ال جى آر والتى تتكون من مواد طبيعية ١٠٠٪ وهذا ما أثبتته إختبارات التحاليل والجودة العالية.