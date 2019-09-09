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أخبار العالم

رئيس العموم البريطاني: سأتنحى حال التصويت على إجراء انتخابات عامة مبكرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:03 م
رئيس مجلس العموم
رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو
أ ش أ
قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيتنحى عن منصبه إذا صوت مشرعو مجلس العموم الليلة لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة أو إنه سيقوم بالخطوة ذاتها في الـ 31 من شهر أكتوبر المقبل أيهما أقرب.

وأضاف بيركو، في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم اليوم "الاثنين"، أن فترة ولايته لمنصبه البالغة عشر سنوات تقترب من نهايتها، وأنها كانت "أعظم شرف وامتياز ليخدم البلاد"، مشيرًا إلى أنه في حالة لم تجر انتخابات مبكرة، فإن مغادرة بلاده في الـ 31 من شهر أكتوبر المقبل ستكون بمثابة "أقل ضرر ممكن والأكثر ديمقراطية" على حسب وصفه.

ونوه بيركو بأنه من المنطقي أن يكون لدى مجلس العموم رئيسًا ذو خبرة بعد خطاب الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا المقرر في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "سعيت طوال فترة عملي رئيسًا للمجلس لتحقيق توسعًا في السلطة النسبية للسلطة التشريعية"، مؤكدًا "لقد كان هذا المنصب أعظم امتياز وشرف لحياتي المهنية والذي سأكون له ممتنًا إلى الأبد".

كانت الملكة إليزابيث صدقت في وقت سابق اليوم على قانون يمنع خروج بريطانيا في 31 من أكتوبر المقبل من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأصبح هذا الإجراء التشريعي قانونا قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس العموم البريطاني اليوم والتي أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم خلالها تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 من أكتوبر المقبل.

والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليًا موافقة الملكة رسميًا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة. وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

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