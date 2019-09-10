وفاء عامر: بخاف على آيتن من اختيار بعض الأدوار

قالت الفنانة وفاء عامر إنها دائمًا تراقب أختها آيتن في الأعمال الفنية التي تجمعهما سويًّا، مضيفةً: "بتبقى عيني عليها عشان أختي، وبفرح بيها، ولازم أشوفها بتعمل إيه".



وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنت ببقى خايفة عليها وقلقانة في البداية؛ لكن دلوقتي بقِت قردة".



وأكملت وفاء عامر: "أنا يُعتبر أم لعيالي وأبويا وأُمي.. أُمّي بتكلمني على أنها بنتي وبتقول لي عايزة أشوفك وحشني حضنك أوي، وبابا الله يرحمه كان كده معايا".