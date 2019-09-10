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توك شو

وفاء عامر: بخاف على آيتن من اختيار بعض الأدوار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
وفاء عامر وآيتن عامر
وفاء عامر وآيتن عامر
توك شو
قالت الفنانة وفاء عامر إنها دائمًا تراقب أختها آيتن في الأعمال الفنية التي تجمعهما سويًّا، مضيفةً: "بتبقى عيني عليها عشان أختي، وبفرح بيها، ولازم أشوفها بتعمل إيه".

وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنت ببقى خايفة عليها وقلقانة في البداية؛ لكن دلوقتي بقِت قردة".

وأكملت وفاء عامر: "أنا يُعتبر أم لعيالي وأبويا وأُمي.. أُمّي بتكلمني على أنها بنتي وبتقول لي عايزة أشوفك وحشني حضنك أوي، وبابا الله يرحمه كان كده معايا".

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