وفاء عامر: بخاف على آيتن من اختيار بعض الأدوار

قالت الفنانة وفاء عامر إنها دائمًا تراقب أختها آيتن في الأعمال الفنية التي تجمعهما سويًّا، مضيفةً: "بتبقى عيني عليها عشان أختي، وبفرح بيها، ولازم أشوفها بتعمل إيه".
وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنت ببقى خايفة عليها وقلقانة في البداية؛ لكن دلوقتي بقِت قردة".
وأكملت وفاء عامر: "أنا يُعتبر أم لعيالي وأبويا وأُمي.. أُمّي بتكلمني على أنها بنتي وبتقول لي عايزة أشوفك وحشني حضنك أوي، وبابا الله يرحمه كان كده معايا".
وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنت ببقى خايفة عليها وقلقانة في البداية؛ لكن دلوقتي بقِت قردة".
وأكملت وفاء عامر: "أنا يُعتبر أم لعيالي وأبويا وأُمي.. أُمّي بتكلمني على أنها بنتي وبتقول لي عايزة أشوفك وحشني حضنك أوي، وبابا الله يرحمه كان كده معايا".