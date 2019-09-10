طقس الخليج.. الموجة الشاذة تسيطر.. ومفاجأة عن موعد زوالها



طقس السعودية

طقس الإمارات



طقس الكويت

أفادت توقعات الإدارة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية في الكويت، بأن الطقس اليوم، الثلاثاء، حار نهارًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.





أما في الليل، فالطقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ ساعة.





طقس البحرين



السر وراء تغير الطقس فى الخليج

تتعرض دول الخليج العربي لموجة طقس غير طبيعية (شاذة) بالتزامن مع قدوم فصل الخريف، حيث تشهد بعض دول الخليج موجة طقس تبدو أنها ممتزجة بالصيف والشتاء فى نفس الوقت، مثل هطول أمطار رعدية وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة وضباب كثيف وارتفاع شديد فى درجات الحرارة.يسود طقس ممطر في المملكة العربية السعودية، وتكون الأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياح سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة بحسب توقعات تقرير هيئة الأرصاد.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.تشهد سماء دولة الإمارات العربية المتحدة سحبا ركامية وضبابا كثيفا، وحسب توقعات المركز الوطنى للأرصاد، سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية إلى شمالية شرقية نهارا شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا.تشهد مملكة البحرين طقسا حارا، رطب نهارا معتدل ليلا، والرياح: شمالية غربية من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحيانًا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.درجة الحرارة العظمى 42 مئوية.. والصغرى 29 مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75%.. والصغرى 15%.أرجع خبراء الأرصاد الجوية فى منطقة الخليج السبب العلمي وراء غزارة الأمطار فى هذه الفترة إلى تواجد حوض علوي بارد شمال بلاد الشام، بالتزامن مع اندفاع رياح جنوبية رطبة جدًا في طبقات الجو العالية، وسيطرة الشرقيات الموسمية، تلك التي تدفع بالسحب الرعدية نحو السواحل.وأضافوا أنه عند تواجد فروقات حرارية تصل إلى حدود 30-35 درجة مئوية وربما أكثر بين سطح الأرض، الذي يسخن بفعل الإشعاع الشمسي وبين الهواء البارد الموجود في الأعلى، وتلعب الرطوبة العالية دور الشرارة في إشعال فتيلة السحب الرعدية عند توافر الشروط الجوية المناسبة والتي من المتوقع تحققها.وأشاروا إلى أن الطقس غير الطبيعي سينتهي مع قدوم فصل الخريف فعليا، الذي تحصل فيه إعادة هيكلة جدية لدوران الغلاف الجوي.