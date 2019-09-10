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رياضة

رامي ربيعة يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
عبد الحكيم ابو علم
واصل رامي ربيعة، تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وأدى ربيعة جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه في ملعب التتش والذي اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية القوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

واشتكى ربيع من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وقطع مدافع الأهلي شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا في الثانية فجر غد، استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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