وزير التعليم يفاجئ الطلاب بأنشطة التوكاتسو الجديدة.. وتعليم البرلمان ترد

علق عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق أنشطة التوكاتسو على الصفين الاول والثاني بالمرحلة الابتدائية اعتبارًا من 2019- 2020، معقبًا: "هذا القرار سيخلق نقلة نوعية في منظومة التعليم في المدارس".



وأضاف عبد الرحمن البكري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي من تعليم الطالب هو أن يندمج مع المجتمع وجعله قادرًا على التكيف والتأقلم مع الآخرين، والعمل الجماعي المتميز حتي يصبح في المستقبل قيادي ناجح وذلك ما تتضمنة أنشطة التوكاتسو التي قررها وزير التربية والتعليم.



وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن من أبرز الميزات التي تتضمنها أنشطة التوكاتسو هي العمل الجماعي أو ما تعرف بالـ"تيم ورك" وذلك تكون بين تحت مظلة المدرسة عن طريق تشكيل مجلس للتلاميذ للتبادل الثقافي بين مختلف الفئات العمرية تحت قبة المدرسة وإشراف المعلم.



وأشار النائب أن وزارة التربية والتعليم أذا استطاعت أن تجعل الطالب يعيش في المدرسة لمدة يوم واحد ستخلق نقلة نوعية في مجال التعليم لإنتاج جيل واعد يستطيع أن ينافس الكوادر والكفاءات العلمية والعقليات الكبيرة ويرفع اسم مصر إلى السماء، لتكون مصر في مقدمة الدولة في جميع المجالات.



يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية بكل مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات)، اعتبارًا من العام الدراسي 2019 /2020، يتضمن تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية.



كما أوضحت من قبل وزارة التربية والتعليم أن انشطة التوكاتسو هي عبارة عن أنشطة المدارس المصرية اليابانية (TOKKATSU) مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) توكوبيتسو كاتسورو (يطلق عليه اختصارًا توكاتسو)، ويعبر عن الأنشطة الخاصة التى تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل فى اليابان، والهدف منها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا فى الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.



وأشارت الوزارة أيضا أن التوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبناتهم علاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نطاق المدرسة.



وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) نذكر منها:



أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.



أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.



المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.