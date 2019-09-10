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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.47% مسجلا مستوى 14957.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% مسجلا مستوى 556.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% مسجلا مستوى 1482.12 نقطة.

وسجلت قيمة تداول البورصة داخل المقصورة نحو 646 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 110,1 مليون سهم بتنفيذ 18,449 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بـ 59.2 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيمة 39.6 مليون جنيه و26.6 مليون جنيه على التوالي.

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