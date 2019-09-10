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مرأة

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:03 م
منة فضالى
منة فضالى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة منة فضالى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ظهرت منة فضالى فى الصور بإطلالة رياضية، مرتدية بنطلون أسود بخط عريض باللون الأبيض من الجانب، ونسقت معه سترة قطنية باللون الرمادى، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت منة فضالى مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

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