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أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث في عقل نصر الله: بماذا يفكر زعيم حزب الله؟

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:35 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
قسم الخارجي
أطلقث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء تساؤل حول أسلوب تفكير الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي قال من قبل إنه جندي من جنود المرشد الأعلى الإيراني.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تعليقه على خطاب حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء، قال فيها: "بماذا يفكر نصر الله؟ في خطابه اليوم يقول إن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية ويحترم قراراتها، لكن يوم أمس قال إنه جندي مقاتل بجيش آية الله خامنئي".

وتابع: "هل سيختار نصر الله الانصياع إلى تطلعات وآمال اللبنانيين أم سيرضخ لضغوطات وإملاءات قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)؟".

وكان حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، قد صرح في خطاب سابق بأنه جندي من جنود علي خامنئي.

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