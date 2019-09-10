ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز يكشف تفاصيل المخططين من الخارج لدعم الشبكات الإرهابية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:08 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
البهي عمرو
قال الإعلامي محمد الباز، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط خلية إرهابية تضم 16 عنصرا وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن من بينهم الإخواني ياسر الزناتي، وهو أحد القيادات الهامة فى جماعة الإخوان وغير المعروفة إعلاميًا .

وكشف الباز أن الزناتي، هو واحد ضمن المسئولين عن العمليات النوعية داخل تنظيم الإرهاب والذي يقود المجموعات الشبابية لأعمال عنف وإرهاب داخل الدولة.

وقد رصد قطاع الأمن الوطنى مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف "تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية"، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

ونجحت الجهود فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم "ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد".

تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

جوازات سفر وأوراق تنظيمية.. مضبوطات خلية تهريب الإخوان المطلوبين إلى أوروبا ..صور

شاهد.. مضبوطات خلية تهريب الأموال والإخوان المطلوبين أمنيا لأوروبا

متهم بخلية تهريب الإخوان للخارج: وفرنا أموالا للجماعة وسفرنا شبابا لأوروبا .. فيديو

مفاجأة فى اعترافات خلية تهريب الإخوان للخارج .. نسفر الشباب لأوروبا عن طريق تركيا

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لكل اسم حكاية.. الغردقة بلد ساحلي يعوم على البترول

شرط وحيد من المنتخب الأوكراني للموافقة على خوض ودية أمام الفراعنة

بداية مخيبة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على السعودية وديًا .. فيديو

العراق.. ارتفاع عدد قتلى كربلاء إلى 37 شخصا و100 مصاب.. صور صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى